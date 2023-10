Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Einige Mitglieder des DTV-Karate Dojo nahmen am Samstag, den 07.10.23 die Möglichkeit wahr, um an einem Lehrgang bei Antonio Dionisio (8. DAN sowie Stilrichtungsreferent Shotokan) und Klaus Bitch (7. DAN sowie ehemaliger Bundestrainer) teilzunehmen. Unter anderem wurden die Schwerpunkte Kata (festgelegte Abfolge von Techniken gegen einen imaginären Gegner) und die richtige Atmung in insgesamt fünf Trainingseinheiten a 75 Minuten behandelt.

Nach diesem intensiven Trainingstag fuhren unsere Karateka glücklich aber erschöpft nach Hause. Sie freuen sich bereits schon jetzt auf eine Möglichkeit, diese beiden sehr guten Trainer erneut erleben zu dürfen.



Dieser Text wurde erstellt von:

Sandra Wieck

DTV Karate Dojo