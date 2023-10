Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Die erfahrene und bisher ungeschlagene Damen Volleyballmannschaft um Trainerin Michaela Ost trifft auf keinen leichten Gegner in Oldenburg, aber das Team ist gut eingespielt und reist mit jeder Menge Erfahrung an. Die sogenannte „Allstarstruppe“ fungiert bei der VG Delmenhorst-Stenum als Ausbildungsteam für jüngere Spielerinnen. Die zusammengestellte Mannschaft besteht aus vielen erfahrenen Spielerinnen mit Oberliga-/Verbandsligajahren in den Knochen.

Perfekt eingespielt und abgestimmt waren sie bereits in der letzten Saison der Schrecken der Liga. In der aktuellen Saison haben sie bisher noch kein Spiel verloren und gehen somit hoch motiviert in das wichtige Spiel beim Oldenburger TB. Aber auch der Oldenburger TB ist bisher ungeschlagen und es wird ein spannendes Volleyballspiel erwartet.

Wer am Sonntagvormittag, den 5. November um 10:00 Uhr guten Damenvolleyball sehen möchte ist herzlich eingeladen vorbei zu schauen. Wir freuen uns auf eure Unterstützung. Weitere Termine und Saisonspiele, Tabellen oder Hintergrunde zur Mannschaft und Verein stehen auf www.vg-delmenhorst-stenum.de

Dieser Text wurde erstellt von:

www.vg-delmenhorst-stenum.de

VG Delmenhorst-Stenum