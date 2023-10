Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Bedingt durch einen Generationswechsel innerhalb der Gruppe und durch das Veranstaltungsverbot in geschlossenen Räumen während Corona hat die Hip Hop Gruppe DNC seit fast mehr als zwei Jahren an keinem Contest mehr teilgenommen. Trotzdem wurde in der Zwischenzeit weiter an einer neuen Choreo gearbeitet. Ziel war es am Sonntag, 24. September 2023, beim Rock your Dance Contest in Wolfenbüttel zum ersten Mal wieder in neuer Zusammensetzung in der Gruppe der Adults zu starten. Ausrichter dieser Veranstaltung war der Verein Inspired by Dance.

Die acht Mädchen der DNC traten dort in ihrer Kategorie gegen acht weitere Gruppen an. Nach einem ersten, etwas schwächeren Durchgang konnten sie sich mit ihrer zweiten Performance noch einmal steigern. Sie mobilisierten noch einmal alle Kräfte und konnten die Jury und die Zuschauer mit ihrer Dance Hall Choreo überzeugen und erreichten somit einen hervorragenden 4. Platz.

Wer jetzt auch Lust bekommen hat Teil dieser Crew zu werden, kann sich gerne telefonisch bei Doris Karch unter der Nummer 0160/90887306 melden und informieren. Trainiert wird jeden Mittwoch in der Zeit von 17-18.15 Uhr und jeden Freitag in der Zeit von 18-19.00 Uhr im Spiegelraum der Halle Altengraben. Aber nicht nur die Kinder und Jugendlichen haben beim VfL Stenum die Möglichkeit, Hip Hop zu erlernen. Auch Kinder ab einem Alter von 3 Jahren können bereits spielerisch bei den Tanzmäusen die ersten Tanzerfahrungen machen.



Dieser Text wurde erstellt von:

Doris Karch

VfL Stenum