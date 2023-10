Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Am 28.10.2023 findet von 10 bis 12 Uhr ein öffentliches Training für Kinder der Jahrgänge 2011 bis 2015 in der Sporthalle Ammerweg in Bookholzberg statt. Die Kinder lernen dort den Handballsport etwas näher kennen.

Dabei sein werden auch Spielerinnen der 1. Frauen und Spieler der 1. Herren, wo bereits viele Kinder bei den letzten Heimspielen zu gejubelt haben. Das Training ist öffentlich und benötigt keine Anmeldung.

Dieser Text wurde erstellt von:

Torsten Jüchter

HSG Grüppenbühren/Bookholzberg