Nationalmannschaft Baumgart: Türkei und DFB mit „großem Interesse" an Özcan Von dpa | 21.03.2022

Mittelfeldspieler Salih Özcan vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln steht wohl vor seinem Debüt in der Fußball-Nationalmannschaft - die Frage ist nur, ob in der deutschen oder der türkischen. „Salih hat eine Entscheidung zu treffen. Wir wissen ja, dass es die Diskussion gibt, ob er für Deutschland spielt oder die Türkei“, sagte sein Vereinstrainer Steffen Baumgart nach dem 1:1 des FC gegen Borussia Dortmund, bei dem Özcan erneut herausragte: „Man muss ihm die Zeit geben, sich zu entscheiden. Aber so wie er spielt, haben beide großes Interesse.“ Der 24-Jährige, als Sohn türkischer Eltern in Köln geboren, mache „im Moment quasi nichts falsch“.