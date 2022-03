Marco Rose FOTO: Torsten Silz Bundesliga BVB will Titel-Minimalchance wahren Von dpa | 18.03.2022, 13:42 Uhr | Update vor 4 Std.

Borussia Dortmund ist zurück im Titelrennen, meidet aber entsprechende Ansagen an den FC Bayern. „Die Tabelle sagt natürlich etwas aus. Aber wir alle wissen, wie die Saison bisher gelaufen ist“, sagte Fußball-Trainer Marco Rose vor dem Spiel am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Köln mit Bezug auf die großen Formschwankungen seines Teams in den vergangenen Monaten. „Es ist mehr als nachvollziehbar, dass jeder erst einmal von einer gebrauchten Saison spricht“, bekannte Rose und verwies auf die frühen Knockouts in der Champions League, Europa League und im DFB-Pokal.