SV Sandhausen - Hansa Rostock FOTO: Uwe Anspach 2. Bundesliga Dank Verhoek: Rostock siegt und beendet Sandhausens Serie Von dpa | 19.03.2022, 15:32 Uhr | Update vor 2 Std.

Der FC Hansa Rostock hat seinen dritten Sieg nacheinander gefeiert und die Erfolgsserie des SV Sandhausen in der 2. Fußball-Bundesliga beendet. Das Team von Trainer Jens Härtel gewann bei den Badenern am Samstag mit 1:0 (0:0). Den entscheidenden Treffer erzielte Stürmer John Verhoek per Kopf in der 49. Minute. Die Rostocker bauten ihren Vorsprung auf den Relegationsrang 16 damit auf sieben Punkte aus. Sandhausen, das zuvor sieben Mal in Serie ohne Niederlage geblieben war, liegt drei Zähler vor dem Drittletzten.