Nicole Kumpis FOTO: Swen Pförtner Braunschweig Eintracht hat eine Präsidentin: Kumpis gewinnt Wahl Von dpa | 16.03.2022, 22:32 Uhr | Update vor 11 Std.

Die Rot-Kreuz-Vorständin Nicole Kumpis ist neue Präsidentin von Eintracht Braunschweig. Die 48-Jährige setzte sich am Mittwochabend bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung mit 472:411 Stimmen gegen den Unternehmer Axel Ditzinger durch und ist damit die erste Frau seit 36 Jahren, die in Deutschland an der Spitze eines Profifußball-Clubs steht. 1986 war die FDP-Politikerin Gisela Schwerdt für acht Monate Präsidentin von Arminia Bielefeld gewesen.