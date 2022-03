Eintracht Frankfurt - VfL Bochum FOTO: Uwe Anspach 26. Spieltag Eintracht-Heimsieg zum emotionalen Grabowski-Abschied Von dpa | 13.03.2022, 19:33 Uhr | Update am 13.03.2022

Die kleine Serie hält: Eintracht Frankfurt feiert den dritten Sieg in Serie. Gegen den VfL Bochum gelingt in der Fußball-Bundesliga eine Rückrunden-Premiere. Nun geht es in der Europa League weiter.