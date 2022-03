FC St. Pauli - 1. FC Heidenheim FOTO: Christian Charisius 2. Bundesliga FC St. Pauli schafft Sprung an Zweitliga-Tabellenspitze Von dpa | 18.03.2022, 21:22 Uhr | Update vor 4 Std.

Der FC St. Pauli hat die Rückkehr an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga geschafft. Im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim feierten die Hamburger am Freitagabend einen am Ende etwas glücklichen 1:0 (0:0)-Erfolg und liegen mit 51 Zählern nun vor den Verfolgern Darmstadt 98 und Werder Bremen (je 48), die am Samstagabend gegeneinander spielen. Vor 22 433 Zuschauern im nicht ganz ausverkauften Millerntor-Stadion machte Daniel-Kofi Kyereh (67.) den zehnten Heimsieg der Saison für die Kiezkicker perfekt.