DFB-Pokal der Frauen Halbfinals terminiert: Bayern und Wolfsburg am Ostersonntag 18.03.2022

Das Halbfinale im DFB-Pokal der Frauen zwischen Bayern München und dem VfL Wolfsburg wird am Ostersonntag stattfinden. Die Begegnung (12.30 Uhr) wird live in der ARD und bei Sky zu sehen sein, wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mitteilte. Schon im vergangenen Jahr trafen beide Teams in der Runde der letzten Vier aufeinander. Wolfsburg setzte sich mit 2:0 durch und gewann später das Finale gegen Eintracht Frankfurt.