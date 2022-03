BVB FOTO: Bernd Thissen Nationalmannschaft Kein BVB-Profi im DFB-Aufgebot - Rose: „Total okay“ Von dpa | 18.03.2022, 15:10 Uhr | Update vor 3 Std.

BVB-Trainer Marco Rose hat Verständnis dafür geäußert, dass kein Spieler des Bundesliga-Zweiten Borussia Dortmund zum jüngsten Aufgebot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die Testländerspiele am 26. März in Sinsheim gegen Israel und drei Tage später gegen die Niederlande in Amsterdam gehört. „Für mich ist es nachvollziehbar und total okay“, sagte der BVB-Coach am Freitag.