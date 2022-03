Fußball FOTO: Christian Charisius 2. Bundesliga Kiel gegen Ingolstadt mit 3G-Regel in vollem Stadion Von dpa | 17.03.2022, 17:33 Uhr | Update vor 5 Std.

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel kann sein Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den FC Ingolstadt in einem voll besetzten Stadion bestreiten. Wie der Club dazu am Donnerstag mitteilte, gibt es keine Kapazitätsbeschränkungen mehr. Somit können bis zu 15.034 Zuschauer die Partie der „Störche“ gegen das Tabellenschlusslicht verfolgen.