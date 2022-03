Werder Bremen - Darmstadt 98 FOTO: Carmen Jaspersen 2. Bundesliga Nächster Corona-Fall: Werder im Topspiel ohne Bittencourt Von dpa | 19.03.2022, 20:34 Uhr | Update vor 35 Min.

Werder Bremen beklagt kurz vor dem Zweitliga-Spitzenspiel gegen Tabellenführer SV Darmstadt 98 einen weiteren Ausfall. Zwei Tage nach Torjäger Marvin Ducksch wurde am Samstag auch der offensive Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt positiv auf das Coronavirus getestet. Den Bremern fehlen damit am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) gleich fünf Stammspieler: Bittencourt und Ducksch befinden sich in häuslicher Isolation. Ömer Toprak, Marco Friedl und Mitchell Weiser sind verletzt. Für sie setzt Werder-Trainer Ole Werner in diesem Topspiel Felix Agu, Eren Dinkci, Niklas Schmidt, Manuel Mbom und den Ex-Darmstädter Nicolai Rapp ein.