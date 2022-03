Rüdiger Rehm FOTO: Stefan Puchner 2. Bundesliga Rehm glaubt an Wunder: „Könnt mich für verrückt halten“ Von dpa | 18.03.2022, 14:45 Uhr | Update vor 3 Std.

Fußball-Zweitligist FC Ingolstadt glaubt trotz scheinbar aussichtsloser Tabellensituation weiterhin an den Klassenverbleib. „Ihr könnt mich auch für verrückt halten, aber ich weiß, was in acht Spielen noch möglich ist“, sagte FCI-Coach Rüdiger Rehm vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Holstein Kiel. Der Rückstand auf Relegationsrang 16 beträgt aktuell 12 Punkte.