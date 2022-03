Thomas Reis FOTO: David Inderlied Becherwurf Reis: „Keine Ahnung, was in so einem Kopf vorgeht“ Von dpa | 19.03.2022, 17:31 Uhr | Update vor 4 Std.

Bochums Trainer Thomas Reis hat sich nach dem Spielabbruch bei der Bundesligapartie seines VfL gegen Borussia Mönchengladbach fassungslos gezeigt. „Was soll ich dazu sagen? Das ist unbegreiflich“, sagte der 48-Jährige der „Bild“ am Samstag. „Da fallen mir keine Worte ein, wie ich solche Leute bezeichne. Vielleicht nutzen sie das Stadion, um ihre Aggressionen rauszulassen. Vielleicht war auch Alkohol im Spiel. Keine Ahnung, was in so einem Kopf vorgeht.“