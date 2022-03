Mike Büskens FOTO: Guido Kirchner Quarantäne Schalkes Interimscoach Büskens in Ingolstadt nicht dabei Von dpa | 13.03.2022, 10:07 Uhr | Update am 13.03.2022

Interimscoach Mike Büskens wird in seinem ersten Spiel mit dem Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 am Sonntag beim FC Ingolstadt (13.30 Uhr) nicht an der Seitenlinie stehen können.