Die deutsche Nationalmannschaft um Kai Havertz (Mitte) agierte gegen Ungarn mitunter glücklos. FOTO: dpa/Federico Gambarini Mannschaft wirkt kraftlos Viertes Unentschieden in Folge: Nationalmannschaft enttäuscht gegen Ungarn Von dpa | 12.06.2022, 08:24 Uhr | Update vor 5 Std.

Im vierten Länderspiel in Serie reicht es für die Nationalmannschaft nur zu einem 1:1. Gegen Ungarn fehlt es der DFB-Elf hinten an Stabilität und vorn an Dynamik. Es wartet noch viel Arbeit.