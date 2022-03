Jonas Hofmann FOTO: Federico Gambarini Bundesliga Verletzter Mönchengladbacher Hofmann: Comeback gegen Mainz? Von dpa | 18.03.2022, 21:25 Uhr | Update vor 4 Std.

Fußball-Nationalspieler Jonas Hofmann hofft nach seiner Verletzung auf eine Rückkehr in den Kader von Borussia Mönchengladbach nach der Länderspielpause. Er habe am Donnerstag ein Kontroll-MRT gemacht, das zufriedenstellend ausgefallen sei, und es fühle sich von Tag zu Tag besser an, sagte der Mittelfeldspieler am Freitagabend vor dem Bundesliga-Spiel der Gladbacher beim VfL Bochum im Streamingdienst DAZN. „Ich hoffe, dass ich übernächste Woche vor dem Mainz-Spiel wieder ins Training einsteigen kann“, sagte der 29-Jährige.