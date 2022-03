Ole Werner FOTO: Carmen Jaspersen 2. Liga Werder-Coach nach Toprak-Ausfall: „Kommt jetzt auf alle an“ Von dpa | 15.03.2022, 15:31 Uhr | Update vor 5 Std.

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Ömer Toprak hat Werder Bremens Trainer Ole Werner seine Mannschaft dazu aufgefordert, das Fehlen des Abwehrchefs gemeinsam zu kompensieren. „Zusammenrücken ist immer eine gute Sache, wenn dir mal der eine oder andere Knüppel zwischen die Beine fliegt“, sagte Werner am Dienstag in einer Online-Medienrunde. „Es kommt jetzt auf alle an, nicht nur auf die erfahrenen Spieler.“