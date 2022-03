Ole Werner FOTO: Carmen Jaspersen 2. Bundesliga Werder-Trainer Werner äußert sich zu Ausfällen Von dpa | 18.03.2022, 15:54 Uhr | Update vor 2 Std.

Werder Bremens Trainer Ole Werner geht vor dem Zweitliga-Spitzenspiel gegen Darmstadt 98 kämpferisch mit den Ausfällen wichtiger Spieler um. „Ich bin weit davon entfernt, jetzt hier zu jammern oder 'rumzuheulen'“, sagte der 33-Jährige am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem Spiel (Samstag, 20.30 Uhr/Sport1 und Sky). „Wir werden uns nicht verstecken, unsere Stärken in den Ring werfen und darauf vertrauen, dass sich unsere Stärken am Ende eines Fußballabends auch durchsetzen können.“