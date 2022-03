Fußball FOTO: Friso Gentsch Frauen-Bundesliga Wolfsburg zurück an Tabellenspitze: 2:1-Sieg beim SC Sand Von dpa | 16.03.2022, 17:55 Uhr | Update vor 15 Std.

Die Frauenmannschaft des VfL Wolfsburg hat sich die Tabellenführung in der Frauen-Bundesliga zurückgeholt. Im bereits zum zweiten Mal angesetzten Nachholspiel wegen mehrerer Corona-Fälle gewann die Elf am Mittwoch 2:1 (1:1) beim SC Sand. Mittelstürmerin Phoenetia Browne brachte die Mannschaft aus dem Südwesten in Führung. Dominique Janssen (31. Minute) und Rebecka Blomqvist (59.) sorgten für den Sieg der Niedersächsinnen, die nun einen Punkt vor Bayern München die Tabelle anführen.