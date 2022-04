Tischtennis Symbolfoto: Rolf Tobis FOTO: Rolf Tobis Tischtennis-Niedersachsenliga Ü40-Team des TTSC 09 Delmenhorst peilt den Klassenerhalt an Von Andreas Giehl | 21.04.2022, 13:55 Uhr

Das Ü40-Teams des TTSC 09 Delmenhorst eröffnet am Samstag, 23. April, die Saison 2022 in der Niedersachsenliga. Es tritt in dieser nur auswärts an.