Fußball-Bezirksliga A-Jugend des JFV Delmenhorst will „auf jeden Fall" Meister werden Von Klaus Erdmann | 11.08.2023, 19:33 Uhr Trainer Marcel Stegemann hat mit den A-Junioren des JFV Delmenhorst hohe Ziele. Foto: Rolf Tobis

Nach Platz drei in der Vorsaison und einer glänzenden Vorbereitung zählt für die U19 des JFV Delmenhorst in der Fußball-Bezirksliga nur die Meisterschaft. Das Team will die Erfolgsgeschichte des Vereins fortschreiben.