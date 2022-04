Dieses Wochenende werden in Delmenhorst die Bowling-Landesmeister im Doppel ermittelt (Symbolbild) FOTO: imago images/PantherMedia Niedersächsische Titelkämpfe im Jute Sports Bowling Heimvorteil für ABC Delmenhorst bei der Landesmeisterschaft Von Klaus Erdmann | 08.04.2022, 14:18 Uhr

Die niedersächsische Meisterschaft der Doppel steht am Wochenende im Jute Sports Bowling an der Weberstraße in Delmenhorst auf dem Programm. Außerdem bestreitet das Herrenteam des ABC am 9. und 10. Juli in Böblingen Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga.