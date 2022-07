War der stärkste Einzelspieler des ABC Delmenhorst in den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga: Jonas Franz. FOTO: Rolf Tobis up-down up-down Aufstiegsspiele zur 2. Bowling-Liga ABC Delmenhorst kann starke Saison 2021/22 nicht mit Aufstieg krönen Von Lars Pingel | 12.07.2022, 09:46 Uhr

Die Bowler des ABC Delmenhorst werden auch in der Saison 2021/22 in der Landesliga Niedersachsen antreten. Sie verpassten in Böblingen den Sprung in die 2. Bundesliga.