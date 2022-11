Ist nach seiner Verletzungspause in guter Form ins Landesligateam des ABC Delmenhorst zurückgekehrt: Jonas Franz. Archivfoto: Rolf Tobis up-down up-down Bowling-Landesligen 2022/23 ABC Delmenhorst mischt im Rennen um Meisterschaft kräftig mit Von Klaus Erdmann | 15.11.2022, 18:28 Uhr

Der ABC Delmenhorst hat am vierten Spieltag der Saison 2022/23 in der Bowling-Landesliga der Männer in Braunschweig 20 Punkte geholt. Er ist Tabellenzweiter. Das Frauenteam des Clubs bestritt in Heidmühle sechs Landesligapartien.