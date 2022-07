Auch Justin Reska, der eigentlich in der vierten Mannschaft des ABC spielt, begleitet das erste Team mit nach Böblingen. FOTO: Rolf Tobis up-down up-down Relegation zur 2. Bundesliga ABC Delmenhorst reist zu Aufstiegsspielen, kennt aber keine Gegner Von Klaus Erdmann | 09.07.2022, 08:13 Uhr

Die Bowler des Atlas Bowling Clubs Delmenhorst wollen sich am Wochenende einen Wunsch erfüllen und in die 2. Bundesliga aufsteigen. Die Mannschaft weiß allerdings überhaupt nicht, was in Böblingen auf sie zukommt.