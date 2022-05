Für VG-Trainerin Susanne Schalk und Mannschaftskapitän Aaron Bode endet die Oberliga-Saison nach Lage der Dinge mit einem Abstieg. Schalk wird den Verein zudem verlassen. FOTO: Rolf Tobis NWVV bestätigt Saisonwertung mit Auf- und Absteigern Abstieg der VG Delmenhorst-Stenum wohl schon vor dem letzten Spiel besiegelt Von Jan von Holt | 05.05.2022, 19:19 Uhr

Am Freitag steht für die Oberliga-Volleyballer der VG Delmenhorst-Stenum der letzte Spieltag in dieser Saison an. In der Partie gegen die SG Ofenerdiek/Ofen geht es aber wohl um nichts mehr, da die VG aus eigener Kraft den Klassenerhalt nicht mehr erreichen kann und der Verband weiter an Auf- und Absteigern festhält. Für Susanne Schalk wird es somit wohl ein sportlich unschöner Abschied als Trainerin.