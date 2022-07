Schwimmer aus den Wettkampfgruppen des Delmenhorster SV 05 waren auf den 50-Meter-Bahnen des Wiehe-Bads in Bruchhausen-Vilsen erfolgreich. FOTO: Maximlian Lux/Delmenhorster SV 05 up-down up-down Wiehe-Bad-Schwimmfest 2022 Aktive des Delmenhorster SV 05 beenden Saison mit vielen Bestzeiten Von Lars Pingel | 03.07.2022, 14:17 Uhr

37 Aktive aus den Wettkampfgruppen des Delmenhorster SV 05 haben an einem dreitägigen Wettkampf in Bruchhausen-Vilsen teilgenommen. Zwei von ihnen gingen dort neunmal an den Start.