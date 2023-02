Die Hockeyspieler des HC Delmenhorst um Benjamin Thölke (rechts) gehen in der Hallensaison 2023/24 in der Oberliga auf Torejagd. Foto: Rolf Tobis up-down up-down Hockey-Verbandsliga 2022/23 Aufstieg: HC Delmenhorst kehrt direkt in die Oberliga zurück Von Klaus Erdmann | 20.02.2023, 17:44 Uhr

Das Männerteam des HC Delmenhorst tritt in der Hallensaison 2023/24 in der Oberliga an. Der souveräne Verbandsliga-Meister profitierte von der Abschlusstabelle der Regionalliga Nord.