Die Verbandsliga-Volleyballerinnen und -Volleyballer der VG Delmenhorst-Stenum tragen ihre ersten Punktspiele des Jahres 2023 aus. Volleyball-Saison 2022/23 Teams der VG Delmenhorst-Stenum starten auswärts ins Sportjahr 2023 Von Lars Pingel | 14.01.2023, 10:59 Uhr

Die VG Delmenhorst-Stenum startet in den zweiten Teil der Volleyball-Saison 2022/23. Das Frauenteam gastiert in Buxtehude, die Männer treten in Oldenburg an.