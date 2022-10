Alexander Harms vom DFC konnte seine Einzel am Doppelspieltag für sich entscheiden, für einen Gesamtsieg reichte es aber in beiden Spielen nicht. Foto: Rolf Tobis up-down up-down Badminton Wo der Delmenhorster FC noch Verbesserungsbedarf sieht Von Klaus Erdmann | 05.10.2022, 16:45 Uhr

So liefen die Badminton-Spiele des Delmenhorster FC in der Niedersachsen-Bremen-Liga und in der Verbandsklasse.