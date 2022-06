Meisterlich: Die Ü50-Fußballer des TuS Heidkrug beendeten die 1. Kreisklasse der Altsenioren auf dem ersten Tabellenplatz. FOTO: Rolf Tobis 1. Fußball-Kreisklasse Bei Heidkrugs Ü50 ersetzt Zusammenhalt die Trainingseinheiten Von Klaus Erdmann | 17.06.2022, 18:49 Uhr

Nach dem souveränen Titelgewinn in der 1. Kreisklasse gehen die routinierten Ü50-Fußballer des TuS Heidkrug am Samstag in Holdorf bei der 10. Niedersachsenmeisterschaft des NFV ins Rennen. Carsten Barm führt das erfolgreiche Team an.