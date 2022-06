Spielt eines der beiden Teams kommende Saison in der Kreisliga? Am Samstag entscheidet sich, wo die Reisen des SV Atlas II mit Thade Hein (links) und des FC Rastede mit Hendrik Hadeler hingehen. FOTO: Rolf Tobis Fernduell mit Rastede Bezirksligist SV Atlas II steht vor Endspiel um den Klassenerhalt Von Jan von Holt | 03.06.2022, 20:36 Uhr

Am Samstag steigt der letzte Spieltag in der Abstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga. Wahrscheinlich wird es den SV Atlas Delmenhorst II oder den FC Rastede erwischen. Aber auch der SV Baris ist theoretisch noch in der Verlosung. Über die Ausgangslage und neueste Entwicklungen.