Simon Punke und der TV Munderloh bauten ihren Vorsprung an der Spitze der Fußball-Kreisliga Oldenburg-Land/Delmenhorst aus. Foto: Rolf Tobis up-down up-down Fußball-Kreisliga Bookholzberg, Ganderkesee und Munderloh die großen Gewinner des Spieltags Von Daniel Niebuhr | 04.10.2022, 11:00 Uhr

Am Ende des ersten Saisondrittels sind in der Kreisliga Oldenburg-Land/Delmenhorst am Wochenende einige Weichen gestellt worden.