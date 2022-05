Boxer des JC Bushido Delmenhorst stehen vor großen Herausforderungen (Symbolbild). FOTO: imago images/Xinhua Delmenhorster am 7. Mai gefordert Boxer des JC Bushido Delmenhorst kämpfen um Titelchancen Von Richard Schmid | 04.05.2022, 12:05 Uhr

Vier Boxsportler des JC Bushido Delmenhorst peilen Turniere um Deutsche Meisterschaften an. Drei von ihnen sind am 7. Mai in Wolfenbüttel gefordert.