Die JSG Delmenhorst freut sich über erfolgreiche Nachwuchsfußballerinnen, die in der Saison 2021/22 Kreisliga-Meister und Zweiter im Kreispokal wurden (Symbolbild). FOTO: Rolf Tobis up-down up-down Erfolgreiche Fußballerinnen C-Juniorinnen der JSG Delmenhorst feiern Meisterschaft und Aufstieg Von Lars Pingel | 26.07.2022, 16:33 Uhr

Die C-Juniorinnen der JSG Delmenhorst treten in der Saison 2022/23 in der Fußball-Bezirksliga an. Ihr Verein erklärt, was das erfolgreiche Team auszeichnet.