Treffen zum Auftakt der Saison 2022/23 auf den HC Bremen: die Oberliga-Handballer der HSG Delmenhorst um Jonte Windels. FOTO: Rolf Tobis up-down up-down Handball-Saison 2022/23 Das ist das Auftaktprogramm des Oberligisten HSG Delmenhorst Von Klaus Erdmann | 30.06.2022, 17:15 Uhr

Am zweiten September-Wochenende starten die Handball-Oberligisten in die Saison 2022/23. Die Männer der HSG Delmenhorst treten zu Hause an. Für die Frauenteams der HSG Hude/Falkenburg und des TV Neerstedt sind Ausswärtsspiele angesetzt.