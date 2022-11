Beni Bollou (rechts) ist mit dem JFV Delmenhorst am Samstag im Derby gegen den VfL Stenum aufgrund der Tabellensituation sicher favorisiert. Foto: Rolf Tobis up-down up-down Neues aus der Fußball-Szene Das Landesliga-Derby zwischen Delmenhorst und Stenum steht bevor und | 10.11.2022, 15:24 Uhr Von Klaus Erdmann Jan von Holt | 10.11.2022, 15:24 Uhr

In der Landesliga der B-Junioren kommt es am Wochenende zum Derby zwischen Delmenhorst und Stenum. Außerdem ging und geht es in der Bezirksliga Weser-Ems und der Kreisliga Oldenburg-Land/Delmenhorst weiter.