Radfahren ist bei Delmenhorsterinnen und Delmenhorstern besonders beliebt. Das hat eine Umfrage ergeben, deren Ergebnisse am 6. Juli vorgestellt werden. FOTO: imago images/Eibner Stadt lädt zum Gedankenaustausch ein Das sind die vier beliebtesten Sportarten der Delmenhorster Von Lars Pingel | 21.06.2022, 21:07 Uhr

Die Stadt Delmenhorst wird die Ergebnisse einer Umfrage zum Sport- und Bewegungsverhalten am 6. Juli öffentlich vorstellen. Sie lädt dazu ihre Bürgerinnen und Bürger ein. All dies gehört zum Projekt, in dem ein Sportstättenentwicklungsplan entstehen soll.