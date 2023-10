In Bayern, genauer im Großen Kurhaus in Bad Füssing, haben die Boogie-Woogie-Tänzer Lina Draganova und Dmitrii Zasnov ihre einzige Chance genutzt, sich für die Deutsche Meisterschaft 2023 zu qualifizieren: Das Tanzpaar, das für den RRC Delmenhorst im TV Deichhorst in der höchsten Klasse „Main A“ antritt, nahm dafür an der Süddeutschen Meisterschaft teil, berichtete RRC-Sprecher Walter Buck. Im Wettkampf mit starker bayrischer Konkurrenz erfüllten Draganova und Zasnov die entsprechenden Anforderungen.

Deichhorster steigern sich

Die Deichhorster mussten für die DM-Qualifikation in einer Runde mindestens 20 Punkte erreichen, erklärte Buck: „Entsprechend nervös war ihr Vortrag in der Vorrunde, mit der sie selbst nicht zufrieden waren.“ Dann hätten sich die beiden in der Hoffnungsrunde aber deutlich gesteigert, lobte er: „Sie zeigten, dass sie sich im Vergleich zum Vorjahr erheblich in Basic und Ausstrahlung verbessert haben.“ Draganova und Zasnov schafften den Sprung ins Finale der besten sieben Paare zwar nicht, aber mit 22,75 Punkten „haben sie als einziges norddeutsches Paar ihr Ziel, die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft, bravourös erreicht“. In der Gesamtwertung des Turniers belegte das RRC-Paar den zehnten Platz. Die DM wird ebenfalls in Bayern ausgetragen, am 28. Oktober in Rain.

Lina Draganova und Dmitri Zasnov trainieren sich selbst

Buck freute sich über den starken Auftritt von Draganova und Zasnov. „Man muss in diesem Zusammenhang wissen, dass es beim RRC Delmenhorst im TV Deichhorst und in der ganzen norddeutschen Region keine qualifizierten Boogie-Trainer gibt“, sagte er: „Lina und Dima trainieren sich selbst mithilfe von Videomaterial. Drei- bis viermal pro Woche sind die in der Halle und studieren neue Elemente ein.“ Außerdem würden sie manchmal von der Präsidentin des Deutschen Rock`n Roll und Boogie Woogie Verbands, Katrin Kerber, eingeladen, um an einem Seminar der Boogie Bären München teilzunehmen. „Aber die Reisekosten in den Süden sind erheblich, da wünschten sich die Deichhorster Unterstützung von Sponsoren“, ergänzte Buck: „Außerdem versuchen Lina und Dima in Delmenhorst und umzu, Interessierte für Boogie Woogie zu begeistern.“