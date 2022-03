Unter den wachen Augen von Headcoach Tyrus Morgan (hinten, mit Mütze) befinden sich die Footballer der Delmenhorst Bulldogs wieder im Training. FOTO: Rolf Tobis Neue Gegner im American Football Delmenhorst Bulldogs nehmen neuen Anlauf und suchen noch Mitspieler Von Jan von Holt | 17.03.2022, 18:45 Uhr

Die Landesliga-Footballer der Delmenhorst Bulldogs sind in die Saisonvorbereitung gestartet und bieten am Montag ein Tryout an. Zudem stehen die Termine der kommenden Saison schon fest.