Der selige Walter Löwe hätte an jenem Tag im August ganz sicher seinen Spaß gehabt. Der ehemalige Oberbürgermeister und Vorsitzende des TV Jahn war zu Lebzeiten als Freund und Förderer des Jugendsports bekannt und wäre über den Anblick auf der nach ihm benannten Sportanlage wahrscheinlich hocherfreut gewesen. Die JSG Delmenhorst richtete am Brendelweg eines der größten reinen Mädchenfußball-Turniere aus, die es in der Region je gegeben hat – zum Mock-Cup waren zwischenzeitlich rund 500 Spielerinnen aus vier Altersklassen zugegen. Dazu zahllose Helferinnen und Helfer, Fan-Clubs, Familien und ein paar angeleinte Hunde. Da geriet selbst eine der größten Rasenflächen der Stadt an ihre Grenzen.

Rund 500 Spielerinnen waren beim Mock-Cup in Delmenhorst dabei. Foto: JSG Delmenhorst/Korona

Es war ein Tag, an dem für jeden sichtbar wurde, was man bei der JSG schon lange spürt: Der Mädchenfußball erlebt in der Stadt gerade einen historischen Boom. Acht Delmenhorster Mannschaften sind zum Saisonstart ins Rennen gegangen, alle unter dem Dach der Jugendspielgemeinschaft, zu der neben Jahn auch der TuS Heidkrug und der Delmenhorster TB gehören. Von 2011/12 abgesehen, als es einmalig mal neun waren, sind das die meisten, die es je in einer Spielzeit gegeben hat. Neun wären es auch jetzt wieder, wenn es (wie vor zwölf Jahren noch der Fall) auch einen Spielbetrieb für die A-Jugend gäbe. Zum ersten Mal überhaupt sind alle Altersklassen bis zur E-Jugend besetzt.

Erstmals gibt es in Delmenhorst Mädchenteams in allen Altersklassen. Foto: JSG Delmenhorst/Coolage: Sebastian Hanke

Weil der TV Jahn für seine Oberliga-Frauen einen eigenen Nachwuchs braucht, firmieren die B-Juniorinnen offiziell unter diesem Namen. Drei Teams in dieser Jahrgangsstufe sind ebenfalls ein Rekord. „Der Zulauf ist enorm“, sagt Enno Korona, der eine der U17-Mannschaften trainiert – und in dieser Saison auch ein neues E-Mädchen-Team. Im Januar hatte er damit begonnen, über die Sozialen Medien dafür die Werbetrommel zu rühren. „Gehofft hatte ich auf neun bis zehn Spielerinnen“, erzählt er. Inzwischen hat er 40, Tendenz steigend. Und damit viermal in der Woche Training statt einmal, ein Luxusproblem, das Korona mit Humor nimmt. „Was soll ich machen?“, fragt er schmunzelnd. „Die Mädels sollen alle spielen.“

Zahlen steigen auch niedersachsenweit

Die JSG sorgt auch maßgeblich dafür, dass die Zahlen des Kreises Oldenburg-Land/Delmenhorst nach dem Corona-Einbruch wieder signifikant steigen. 639 Mädchen sind Mitglied in Fußball-Vereinen, 118 und damit knapp ein Viertel mehr als 2021 nach der Pandemie. Letzter Stichtag war allerdings der 1. Januar 2023, seitdem sind viele weitere Aktive dazugekommen. Niedersachsenweit stieg die Zahl seit 2021 immerhin um 1814 auf 32.158 – ein Plus von sechs Prozent.

Der Aufschwung in Delmenhorst ist das Resultat einer jahrelangen Lobbyarbeit und der inzwischen gut funktionierenden Kooperation der drei beteiligten Clubs, die ihre eigenen Belange der Sache unterordnen, wie Heike Wiltfang und Jens Schröder aus dem Orgateam der JSG betonen. „Wir arbeiten an diesem Konzept schon seit über zehn Jahren“, sagt Wiltfang. Schröder, der auch die A-Jugend trainiert, erklärt: „Die Anzahl der Teams ist nicht plötzlich entstanden, sondern durch langwierige Arbeit vieler.“ Dazu gehören auch die Schulen, an denen die Mädchen über AGs mit dem Sport in Kontakt kommen. „Dass der Frauenfußball in den Medien inzwischen eine größere Präsenz bekommt, hilft natürlich auch“, sagt Korona.

Nur mit der Sponsorensuche ist es noch etwas schwieriger als bei den Jungs, was er allerdings gelassen sieht. „Die Firmen unterstützen Mädchen sicher genauso gern“, sagt er. „Vielleicht klemmen sich die Eltern aber manchmal noch etwas mehr dahinter, wenn es um Jungsfußball geht.“

Dabei sind die sportlichen Erfolge die beste Werbung. In den vergangenen drei Spielzeiten brachten die Mädchen der JSG immer mindestens eine Meisterschaft nach Hause, zuletzt sogar zwei. Die D-Juniorinnen standen in der 1. Kreisklasse ebenso ganz oben wie die C-Juniorinnen, die kürzlich beim Training von Verbandsfunktionär Olaf Hansch mit der Meisterschale geehrt wurden.

Funktionär Olaf hansch überreichte der C-Jugend der JSG Delmenhorst die Meisterschale. Foto: JSG Delmenhorst/Korona

Die im Sommer in die B-Jugend aufgerückte Mannschaft von Michael Küpper gewann auch den Mock-Cup und ist in der Bezirksliga – der dritthöchsten Klasse in diesem Jahrgang – noch ungeschlagen.

Bei der JSG haben sie aber noch längst nicht genug – vor allem nicht genug Spielerinnen. Die Delmenhorster sind in den Sozialen Medien präsent und werben weiter um Neuzugänge jeden Alters. Korona sagt – auch mit dem augenzwinkernden Blick des langjährigen Versicherungs-Fachmanns: „Mädchen, die im Garten Blumenkübel zerdeppern oder in der Wohnung Bilder von der Wand schießen, sind immer herzlich eingeladen, zum Probetraining zu kommen.“