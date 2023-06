Nicht erst seit die Bulldogs am Start sind, wird es auf dem DTB-Gelände mitunter eng. Archivfoto: Rolf Tobis up-down up-down Delmenhorster Turnerbund Zu wenig Raum: Verbesserungen für Sportplatz des DTB werden jetzt geprüft Von Marco Julius | 02.06.2023, 21:09 Uhr

Der DTB-Platz am Kleinen Meer in Delmenhorst kommt räumlich an seine Grenzen. Die Politik will deshalb mögliche Lösungen ausloten. Das ist der Stand.