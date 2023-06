Der Tennisspieler Axel Börgerding, der für den Delmenhorster TC antritt, belegte bei der Landesmeisterschaft 2023 in Oldenburg den zweiten Platz in der Klasse Herren 50. Symbolfoto: Rolf Tobis up-down up-down Tennis-Landesmeisterschaft 2023 Delmenhorster Axel Börgerding wird erst im Finale gestoppt Von Klaus Erdmann | 15.06.2023, 20:59 Uhr

Axel Börgerding, Tennisspieler des Delmenhorster TC, ist in Oldenburg Zweiter der Landesmeisterschaft 2023 geworden. So lief das Turnier in der Klasse Herren 50 für ihn.