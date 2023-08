Der TV Jahn an der Tabellenspitze, der SV Baris auf Rang drei und der DTB mit einem Auftaktsieg gegen Mitfavorit SV Achternmeer: Die drei Teams aus Delmenhorst haben in der Fußball-Kreisliga Oldenburg-Land/Delmenhorst einen vielversprechenden Saisonstart hingelegt. Nach zahlreichen Ausfällen am ersten Spieltag haben nun alle Mannschaften mindestens eine Begegnung absolviert. Der dritte Spieltag steht dann Ende der Woche vor der Tür. Nachfolgend ein kurzer Rück- und Ausblick mit den Teams aus Delmenhorst:

Programm des DTB bleibt knackig

Der Delmenhorster TB schlug in seinem ersten Saisonspiel auswärts den SV Achternmeer mit 2:1. DTB-Neuzugang Emiljano Mjeshtri brachte die Delmenhorster nach 10 Minuten in Führung, kurz darauf erhöhte Siraj Mahmoud auf 2:0 (13.). Rune Schneider traf noch vor der Pause zum Anschluss für den SVA (45.), zu mehr reichte es nicht. Delmenhorsts neuer Coach Arend Arends hatte dem SV Achternmeer vor Saisonbeginn einiges zugetraut und ihn als mögliches Überraschungsteam eingestuft. Am Freitag (18. August) um 20 Uhr empfängt der DTB dann in seinem ersten Heimspiel den VfL Stenum II. Die Stenumer hatten sich vor der Saison zum Ziel gesetzt, mindestens wieder Platz fünf zu erreichen, wie in der Vorsaison. Mit einem 6:0 gegen den SV Tungeln im ersten Saisonspiel haben sie ihre Ambitionen gleich mal untermauert.

TV Jahn mit Alleinstellungsmerkmal

In Torlaune zeigt sich bislang der TV Jahn Delmenhorst. Im bereits zweiten Duell der Saison gelang ein 5:2-Erfolg beim VfL Wildeshausen II. Marc Pawletta erzielte dabei zwei Tore und setzte sich mit nun drei Treffern vorerst an die Spitze der Torjägerliste, zusammen mit Roberto Elia vom TSV Ganderkesee. In der Liga ist der TV Jahn aktuell alleiniger Spitzenreiter, das Team von Trainer Paul Leis gewann als einziges seine ersten beiden Saisonspiele und weist ein Torverhältnis von 9:3 auf. Ebenfalls am kommenden Freitag (19 Uhr) kommt dann der TV Dötlingen an den Blücherweg.

Das dritte Delmenhorster Team in Bunde der Kreisliga kann ebenfalls zufrieden sein mit den bisherigen Ergebnissen. Zum Abschluss des zweiten Spieltages überrannte Bezirksliga-Absteiger SV Baris Delmenhorst den Bookholzberger TB zu Beginn. Schon nach zwei Minuten traf Tolga Caki nach einer Kombination mit Dennis Kuhn per Volley. „Ein herausragendes Tor“, fand SVB-Trainer Baris Caki. Kuhn erzielte nur eine Minute später das 2:0 (3.). „Es war unser Ziel, früh draufzugehen und Bookholzberg nicht ins Spiel kommen zu lassen“, berichtete Caki, dessen Mannschaft dann aber „ab der 15. Minute abgefallen ist“. In der zweiten Halbzeit war Baris wieder spielbestimmend, vergab allerdings auch einige gute Gelegenheiten. Ein Foulelfmeter von Zana Ibrahim sorgte für den 3:0-Endstand (60.).

Was Coach Baris Caki noch verbessern will

„Es ist ein Sieg, den wir mitnehmen, der aber deutlich höher hätte ausfallen müssen. Wir müssen daran arbeiten, die Chancen auszunutzen“, analysierte Caki anschließend. Ob das innerhalb von einer Woche gelingt, zeigt sich dann am kommenden Sonntag, wenn der SV Baris zum Ahlhorner SV reist. Die Abwehr steht jedenfalls schon mal: Die Delmenhorster sind das einzige Team, was nach zwei Partien noch kein Gegentor kassiert hat. Nach dem 0:0 am ersten Spieltag gegen Dötlingen bedeutet das aktuell Rang drei in der Tabelle.

Das sind die restlichen Partien

Die weiteren Begegnungen des 3. Spieltags lauten: TV Munderloh – SV Achternmeer, VfR Wardenburg – VfL Wildeshausen II (beide Freitag, 18. August, 19.30 Uhr), TSV Ganderkesee – SF Wüsting (Samstag, 14 Uhr), Bookholzberger TB – Beckeln Fountains (Sonntag, 14 Uhr) und FC Hude II – SV Tungeln (Montag, 19.30 Uhr).