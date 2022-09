War im Doppel und im Einzel erfolgreich: Alena Schneider. Sie feierte mit dem Badmintonteam des Delmenhorster FC in der Niedersachsen-Bremen-Liga einen Heimsieg über die SG VfB/SC Peine II. Foto: Rolf Tobis up-down up-down Niedersachsen-Bremen-Liga Delmenhorster FC feiert den ersten Sieg in neuer Umgebung Von Klaus Erdmann | 28.09.2022, 07:06 Uhr

Die Badmintonspieler des Delmenhorster FC haben in eigener Halle den ersten Erfolg in der Niedersachsen-Bremen-Liga eingefahren. Das Team war zur Saison 2022/23 in die Klasse aufgestiegen.