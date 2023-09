Badminton-Saison 2023/24 Delmenhorster FC tritt doch in der Niedersachsen-Liga an Von Klaus Erdmann | 22.09.2023, 11:09 Uhr Startet mit dem Delmenhorster FC in die Badminton-Saison 2023/24: Alena Schneider. Foto: Rolf Tobis up-down up-down

Das Badmintonteam des Delmenhorster FC tritt auch 2023/24 in der Niedersachsen-Liga an. Deshalb blieb es in der Klasse und das sind die ersten Gegner.