Rudi Trumpfheller lacht. Sein Lachen ist eine Reaktion auf ein Klischee, das plötzlich im Raum steht: „Delmenhorsts Antwort auf Günter Netzer.“ Der Vergleich mit dem früheren Nationalspieler hat sich aufgedrängt, als Trumpfheller, der wohl beste Spieler, den Fußball-Delmenhorst je hervorgebracht hat, Mitte der 70er Jahre Highlights einer herausragenden Karriere erlebte – und als er seine Vorliebe für modische Kleidung und schnelle Autos nicht verheimlichte. Den Vergleich mit Netzer will er nicht so recht gelten lassen, sagt aber auch: „Im ‚La Plama‘ (ehemalige Delmenhorster Kult-Disco, Anm. d. Red.) war damals einiges los.“ Er trug seinerzeit das Trikot des SV Atlas, des ersten SVA, wenn man so will, des historischen, im Juli 1973 gegründeten Vereins und prägte dessen Spiel. Am heutigen Mittwoch vollendet er sein 75. Lebensjahr.

Das dk traf sich mit Rudi Trumpfheller zu einem Gespräch über den FC Schalke 04, den SV Atlas, Handgelder und Hobbys.

Es begann alles beim 1900 gegründeten Spiel- und Sportverein (SSV). „Die hatten damals die beste Jugendabteilung“, erinnert sich Trumpfheller. 1966 wechselte er zum zwölf Jahre jüngeren Lokalrivalen FC Roland Delmenhorst. Nach einem dreiviertel Jahr buhlten die Werderaner um die Dienste des großen Talents. „Die haben mir 800 Mark geboten“, sagt Trumpfheller. „Ich war damals Flugzeugelektriker in Lemwerder und habe als Geselle 400 Mark verdient.“ Rolands Trainer Helmut Jagielski, ehemalige Stütze des FC Schalke 04 und SV Werder, vermittelte dem jungen Kicker ein Probetraining auf Schalke. Nach einer Woche unterschrieb dieser einen Vertrag bei den Gelsenkirchenern. „Es gab 10.000 Mark auf die Hand und 1200 Mark monatlich“, informiert Trumpfheller.

Der Delmenhorster Rudi Trumpfheller (2. von rechts) Ende 1968 im Kreise seiner Schalker Mannschaftskameraden um Reinhard „Stan" Libuda (links). Vierter von links ist der damalige Trainer Günter Brocker.

Der Neu-Schalker kehrte für ein Spiel nach Delmenhorst zurück. Er gehörte zu den Roland-Protagonisten, die am 22. Juni 1968 als Verbandsligist und klarer Außenseiter den legendären 5:1-Erfolg über die Hannover 96 Amateure, zwei Klassen höher angesiedelt und haushoher Favorit, feierten, den Landespokal gewannen und damit eine drei Tage dauernde Party einläuteten. Trumpfheller spricht mit einem Lächeln über sein krönendes Abschiedsspiel im Trikot des FC Roland.

Foul im Training sorgte für Karriereknick

Zurück zum FC Schalke 04. „Ich habe eineinhalb Jahre gebraucht“, sagt Trumpfheller. Dann war es soweit: Trainer Günter Brocker versprach dem Delmenhorster für das Punktspiel gegen Hertha BSC Berlin einen Einsatz in der Startelf. Während des Trainings bereiteten sich die Schalker mit dem Spiel „Abwehr gegen Sturm“ auf diese Begegnung vor. Offensivspieler Trumpfheller wurde von einem Mitspieler gefoult. Nach der Operation lautete die Diagnose Kreuzbandriss. Ein Arzt habe ihm gesagt, dass es mit dem Fußball vorbei sei.

War es aber nicht. Trumpfheller kehrte in das Training der Schalker zurück, bei denen inzwischen Weltenbummler Rudi Gutendorf auf der Kommandobrücke stand. Doch das Knie machte nicht mehr mit – Ende der Profi-Karriere. Von der Invaliditätsversicherung erhielt Trumpfheller – nach langem Hin und Her – 110.000 Mark. Das Aus bezeichnet er heute als „Schlag ins Kontor“. Über prominente Mitspieler beim FC Schalke äußert er sich sehr positiv. Größen wie Norbert Nigbur oder Klaus Fichtel seien „normal und nicht hochnäsig“ gewesen. An Superdribbler Reinhard „Stan“ Libuda hat Trumpfheller spezielle Erinnerungen: „Libuda war sehr schüchtern und hatte kein Selbstvertrauen.“

Nach einer einjährigen Pause folgten Gastspiele bei Werders Amateuren und in Blumenthal. Trumpfheller: „Dort habe ich unter Max Konopka Libero gespielt.“ Eine Position, die er angestrebt hatte, denn: „Nach der schweren Verletzung war die Angst davor, von hinten umgegrätscht zu werden, immer dabei. Aus diesem Grunde wollte ich Libero sein.“

Suche nach dem Spieler des Tages war meist nicht schwer

Am 13. Juli 1973 entstand durch die Fusion des SSV, FC Roland und VSK Bungerhof der SV Atlas. Trumpfheller, der wieder als Elektriker arbeitete, gehörte – nach Gesprächen mit dem damaligen Manager Peter Theis – zu den Aktiven der ersten Stunde. Er stieg mit der Mannschaft in die Landes- und die Oberliga auf. Sein Name war eng mit unvergesslichen und von herausragenden Zuschauerzahlen gekrönten Begegnungen verbunden. Wenn die Suche nach dem „Spielers des Tages“ den Redakteuren einer Tageszeitung Probleme bereitete, hieß es meistens: „Entscheide dich doch für den Rudi.“ Trumpfheller gehörte auch an schwächeren Tagen, von denen es nur sehr wenige gab, zu den Besten.

Mehr Informationen: Zur Person

Rudi Trumpfheller wurde am 18. Oktober 1948 in Delmenhorst geboren. Er trat als Neunjähriger dem SSV bei und wechselte 1966 zum Ortsrivalen FC Roland. 1968 unterschrieb er einen Profivertrag beim Bundesligisten FC Schalke 04. 1969 zog er sich einen Kreuzbandriss zu und beendete die Profikarriere. Im Anschluss an eine Pause lief Trumpfheller 1971/72 für den SV Werder Bremen II (Werder-Amateure) und 72/73 für den Blumenthaler SV auf. Von 1973 bis 1978 gehörte er zu den Stützen des SV Atlas, mit dem er zunächst in die Landes- und dann in die Oberliga aufstieg. Nach zwei Jahren beim VfB Oldenburg beendete er seine Laufbahn 1980. Rudi Trumpfheller lebt mit seiner Frau Marion in Heide.

Er spricht gerne über Erfolge mit dem SVA, doch noch mehr schwärmt er von der Kamaradschaft („Wir sind mit Freude zum Training gekommen“). Detlef Funke und Edgar Nobs seien Freunde aus diesen alten Zeiten. Heinz-Dieter Hasebrink sei ein „toller Spieler und feiner Kerl“ gewesen.

Trumpfheller schon damals eine VIP in Delmenhorst

Während seiner Atlas-Zeit widmete ihm das damalige Delmenhorster Stadtmagazin „Szene“ in der ersten Ausgabe, die im Februar 1976 erschien, eine Homestory, die in Heide entstand. Darin berichteten die Autoren auch von einem „netten, jungen Mädchen namens Marion“. Mittlerweile sind Marion und Rudi seit 55 Jahren zusammen. Geheiratet, so Trumpfheller, hätten sie „spät“ („Vor rund 30 Jahren“). 1974 sind sie in das Haus in Heide eingezogen.

1978 nahm der „wohl technisch beste Spieler, der je das blau-gelbe Trikot unseres Vereins getragen hat“ (Zitat Facebookseite SV Atlas Museum), ein „reizvolles Angebot“ des VfB Oldenburg an, für den er zwei Jahre lang spielte und Meister der Oberliga wurde. In der 2. Bundesliga kam er jedoch für den VfB nicht zum Einsatz. „Das Knie war hin“, sagt Trumpfheller. „Ein Arzt meinte, wir müssten spritzen und punktieren. Das wollte ich nicht. Schade, ich hätte gerne in der zweiten Liga gespielt.“ Er legte die Fußball-Karriere ad acta und wählte einen Weg, den seinerzeit viele ehemalige Fußballer beschritten. Er widmete sich dem Tennissport und trat 25 Jahre lang erfolgreich für den DLW-Sportverein an. Nach dem Tennis spielte er 14 Jahre lang Golf in Hude. Mittlerweile widmet sich Trumpfheller diesem Sport nur noch relativ selten – das Knie macht Probleme, natürlich.

Verschmitztes Lächeln und V-Ausschnitt: Rudi Trumpfheller im Juli 1968 beim FC Schalke 04.

Der „große Fußball“ interessiert ihn eher am Rande, wobei er natürlich den Werdegang des FC Schalke 04 verfolgt. Spiele des SV Atlas besucht Trumpfheller „ab und zu“. Sporadisch treffe er sich mit Rainer Struckmann (ehemaliger Mitspieler) oder Bert Drewes (Leiter des Museums und SVA-Edelfan). Mit Peter Theis, der vor einigen Tagen seinen 80. Geburtstag feierte, unterhalte er sich zuweilen bei einem Kaffee. Gerne erinnert er sich an die Ehemaligen-Treffen.

Rudi Trumpfheller bleibt bescheiden

Die Frage nach dem Hobby beantwortet Trumpfheller mit „Fahrradfahren“. Seit mittlerweile 23 Jahren stehen Fahrradtouren auf dem Programm, die er gemeinsam mit seiner Frau („Seit zwei Jahren haben wir E-Bikes“) und Freunden und Bekannten unternimmt („Ich kenne sie alle durch den Sport“). Die Premiere führte sie nach Kappeln an der Schlei, später folgten Touren entlang von großen Flüssen oder durch die Niederlande. Was macht den Reiz aus? Antwort: „Man ist während des ganzen Tages draußen, isst abends gemeinsam und unterhält sich.“ Sicherlich auch über alte Zeiten.

Eine große Feier findet anlässlich des 75. Geburtstages nicht statt. Was wünscht er sich? „Gesundheit. Was sonst?“, antwortet Rudi Trumpfheller.